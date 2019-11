Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter Gaggenau (red) - Das Betriebsfest der Hördener Holzwerke GmbH fand am Samstag statt. Dies wurde laut Mitteilung zum Anlass genommen, den Jubilaren in einem offiziellen und feierlichen Rahmen zu gratulieren und ihnen für die geleistete Arbeit zu danken.



Für 25 Jahre wurden geehrt: Thorsten Engels, Sabine Goller, Michael Kräuter, Bernard Reibel, Mikail Sen und Burga Strobel. Für 40 Jahre erhielt Thomas Mungenast eine Ehrung, für 45 Jahre Brigitte Wick. Die beiden Geschäftsführer Gerhard und Dominik Strobel loben "die tolle Mannschaft und die langjährige Treue der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Firma". So arbeite fast ausschließlich Fachpersonal bei den HHW und man lege Wert auf Fort- und Weiterbildungen. Die Geschäftsleitung berichtet über ein erfolgreiches Jahr 2018, in dem große Investitionen getätigt worden seien. Durch die Erweiterung der bestehenden Hallen und die Modernisierung des Maschinenparks im Werk 2 konnten der Materialfluss verbessert und die Effizienz und Flexibilität in der Produktion vergrößert werden. So konnte für 2018 eine Gewinnbeteiligung an alle Mitarbeiter ausbezahlt werden. Man blicke weiterhin verhalten positiv in die Zukunft, der Einfamilienhausbau boome und der Baustoff Holz werde immer wichtiger und interessanter für Planer und Bauherren. Seit 2016 erfüllt das Hördener Holzwerk nach eigenen Angaben das Energiemanagement-System nach ISO 50001 und konnte in dieser Zeit zahlreiche Verbesserungen umsetzen. Neben den bereits installierten Photovoltaik-Anlagen als Energielieferanten für die Produktionsanlagen steige man auf Elektrostapler um und könne durch diese Maßnahmen einen positiven Beitrag zur CO 2- Reduzierung leisten.

