Freiolsheimer Dorfplatz wird neu gestaltet

(er) - Die Gestaltung des Dorfplatzes stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Freiolsheim. Viele Bürger waren zu der Versammlung ins Rathaus gekommen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Laut Ortsvorsteher Ferdinand Schröder sollen die Bauarbeiten für den neuen Dorfplatz, der gegenüber dem Rathaus entstehen soll, am kommenden Montag beginnen.

Wer an den Pflanzen interessiert ist, die sich derzeit auf dem Areal befinden, kann diese noch bis morgen (Samstag) entnehmen. Der Rest fällt dann den Baumaßnahmen zum Opfer. Am Montag wird das beauftragte Unternehmen damit beginnen, den Makadam abzutragen. Noch in diesem Jahr soll der Erdaushub entfernt und die Fläche mit Mineralbeton aufgefüllt werden. Schröder informierte, dass das Bauunternehmen die beiden angrenzenden privaten Grundstückseigentümer kontaktieren werde, um die konkreten Schritte zu besprechen. Im Rahmen der Dorfplatzgestaltung ist unter anderem ein Einsatz vorgesehen, in dem künftig sowohl der Narrenbaum, der Maibaum als auch der Weihnachtsbaum festen Stand finden sollen. Außerdem sind auf der etwa 80 Quadratmeter umfassenden Fläche acht Parkplätze geplant, drei mehr, als bisher vorhande n sind. Zusätzlich sind Sitzbänke vorgesehen sowie ein etwa ein Meter breiter Grünstreifen, der entweder vom städtischen Bauhof oder ehrenamtlichen Helfern bepflanzt werden soll.

Die Bushaltestelle, die sich aktuell auf dem Areal befindet, soll unverändert erhalten bleiben. Voraussichtlich im März 2020 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein, so Schröder. Ob die Vorrichtung für den Narrenbaum bis Februar 2020 steht, konnte Schröder nicht versichern. Die Kosten für den neuen Dorfplatz belaufen sich auf rund 60 000 Euro.

In diesem Zusammenhang machten angrenzende Bürger ihrem Ärger Luft. Im Wesentlichen kritisierten sie die kurzfristige Information über das bevorstehende Projekt.