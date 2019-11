Ohne Stall nur wenig Schutz

Bühl



Einbruchsversuch in Wohnwagen Bühl (red) - Unbekannte haben in Oberbruch versucht, in einen Wohnwagen einzubrechen. Die Täter wendeten dabei brachiale Gewalt an, dennoch gelang es ihnen nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Sie hinterließen allerdings Sachschaden von rund 2.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Unbekannte haben in Oberbruch versucht, in einen Wohnwagen einzubrechen. Die Täter wendeten dabei brachiale Gewalt an, dennoch gelang es ihnen nicht, in das Fahrzeug einzudringen. Sie hinterließen allerdings Sachschaden von rund 2.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr