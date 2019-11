Lange und kurze Töne

Baden-Baden

Baden-Baden im Bambi-Fieber Baden-Baden (red) - Riesige goldene Reh-Statuen zieren die Kurstadt und lassen erahnen, dass die Vorbereitungen für die Bambi-Verleihung bereits angelaufen sind. Zum ersten Mal findet die glamouröse Gala am kommenden Donnerstag in Baden-Baden statt (Foto: Krekel).

Rastatt

Debatte um Gratis-Parken Rastatt (dm) - Die Stadt hat die Forderung des Stadtmarketingausschusses und des Gewerbevereins nach zwei Stunden Gratis-Parken in der Tiefgarage der Badner Halle prüfen lassen - und lehnt nun ab. Ihre Gründe: "erhebliche finanzielle Nachteile, hoher bürokratischen Aufwand" (Foto: av).

Lahr

SV Bühlertal will Serie fortsetzen Lahr (rap) - Fußball-Verbandsligist SV Bühlertal schwimmt derzeit auf einer Erfolgsserie: Die Truppe von Trainer Johannes Hurle hat zuletzt drei Siege in Serie eingefahren. Nummer vier soll am Samstag beim ebenfalls formstarken SC Lahr gelingen, der momentan auf Platz acht liegt (Foto: toto).

Durmersheim

Murgtalstraße wird saniert Durmersheim (HH) - Man sieht es der Murgtalstraße an, dass sie zwischen Kniebisstraß e und südlichem Ortsrand in schlechtem Zustand ist. Der Asphalt hat Zentimeter tiefe Löcher. Der Gemeinderat beschloss deshalb, dass die Sanierung im Jahr 2020 angepackt wird (Foto: HH).