"Er hat das Schiff sicher gelenkt"

Nach der Eröffnung durch die Schulband unter Leitung von Musiklehrer Fabian Lorenz ergriff zunächst Konrektor Marco Geiser das Wort. Er dankte Schneider für die vielen Jahre der Zusammenarbeit. In Anbetracht von Schneiders bevorstehender Pensionierung im nächsten Jahr bedauere er jedoch, dass sie nicht auch noch dessen 51. Arbeitsjahr vollständig gemeinsam erlebten. "Ich hätte nichts dagegen gehabt", versicherte Geiser.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder brachte ihre Bewunderung zum Ausdruck. "Wer kann heute noch sagen, dass er 50 Jahre bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist? Das ist doch eher eine Seltenheit und etwas Besonderes." Zugleich erläuterte sie, wie Schneiders 50 Berufsjahre zustande kamen. "In die Dienstjahre wurde sowohl seine zweijährige Bundeswehrzeit als auch sein Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit eingerechnet."

Felder hob hervor, dass sich die Realschule Gernsbach unter seiner Leitung stetig weiterentwickelt habe. "Sie haben sich stets für die Interessen der Schulen, an denen Sie gearbeitet haben, sehr engagiert eingesetzt, zuletzt seit 2010 als Schulleiter an der Realschule Gernsbach. Ihre Loyalität und Ihr Pflichtbewusstsein sind Ihrem Kollegium ein Vorbild. Auch in bildungspolitisch schwierigen Zeiten, in denen vielfältige Aufgaben auf die Realschule zukommen, haben Sie das Ruder fest in der Hand gehalten und Ihr Schiff, die Realschule Gernsbach, als Steuermann sicher und mit Bedacht gelenkt." Er habe versucht, Bewährtes zu erhalten und Veränderungen dort vorzunehmen, wo es notwendig und angebracht erschien.

Im Namen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreichte sie Schneider anschließend eine Dankurkunde.

Die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Lang betonte, dass es beispiellos sei, wie Schneider mit den Eltern und dem Elternbeirat umgegangen ist. Neben einigen Schülerinnen der Schülermitverantwortung (SMV) brachten auch Personalrat Bernhard Baumstark sowie Michael Schindler vom Förderverein der Realschule ihren tiefen Dank zum Ausdruck. Bei der Feierstunde anwesend war zudem der leitende Schulamtsdirektor des staatlichen Schulamtes Rastatt, Wolfgang Held.

Dass Schneider tatsächlich mal im Öffentlichen Dienst arbeiten würde - und dies für so viele Jahre -, hätte er zu Beginn seiner Karriere selbst nicht für möglich gehalten. "Eigentlich wollte ich früher eine ganz andere Laufbahn einschlagen. Ich wollte zur Berufsberatung", erzählt der 69-Jährige lachend, der bis 2009 als Konrektor an der Werner-von-Siemens-Realschule in Kuppenheim tätig war.

Sein Ziel: Schule





attraktiver machen



"Die Idee, in einer Schule zu arbeiten, kam mir während der Bundeswehrzeit. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich meine eigene Schulzeit damals teilweise nicht sehr prickelnd fand. Dann dachte ich mir, dass es Dinge gibt, die man besser machen kann", erläutert er seine Motivation. "Und am besten kann man das tun, wenn man die Verantwortung für eine Schule hat. Es war toll zu sehen, was man dann alles bewirken kann."

Am meisten Spaß an seiner Arbeit habe ihm die Vielfalt gemacht. "Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass ich jetzt 40 Jahre das Gleiche machen muss. Das fand ich erschreckend. Für mich war klar: Dagegen muss ich etwas tun." Also engagierte sich Schneider sowohl im schulischen als auch außerschulischen Bereich, unter anderem als Vorsitzender in mehreren Vereinen und Gesellschaften sowie im CDU-Gemeindeverband Muggensturm.

Im Ruhestand ab nächstem Jahr kürzerzutreten kommt für Schneider ebenfalls nicht in Frage. "Die Sachen, die ich gerade so mache, möchte ich auch gerne in meiner Pensionierung weitermachen. Und dann habe ich da noch so ein paar andere Ideen, was ich außerdem tun könnte", verriet er.