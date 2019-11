Kist erkocht sich zweiten Platz

Ötigheim



Mehr als 400 Läufer am Start Ötigheim (sb) - 424 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind am Samstag bei der 44. Auflage des von der TG Ötigheim veranstalteten Herbstlaufs an den Start gegangen. Mehr als 50 ehrenamtliche Helfer machten die Großveranstaltung erst möglich, so die Organisatoren (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - 424 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind am Samstag bei der 44. Auflage des von der TG Ötigheim veranstalteten Herbstlaufs an den Start gegangen. Mehr als 50 ehrenamtliche Helfer machten die Großveranstaltung erst möglich, so die Organisatoren (Foto: sb). » - Mehr