Aus dem Murgtal hoch über das Moseltal

Muggensturm

Muggensturm

Offene Kirche lockt viele Besucher Muggensturm (ser) - Zur erlebnisreichen Begegnung mit vielen Besuchern wurde die zweite "Nacht der offenen Kirche" in der Pfarrkirche Maria Königin der Engel in Muggensturm. Es gelang, Kirche in beeindruckender Vielfalt verschiedener Gruppen einmal anders zu erleben (Foto: ser).

Baden-Baden

Baden-Baden

Besucheransturm bei Rotwein-Nacht Baden-Baden (cn) - Groß war der Besucheransturm bei der ersten Rotwein-Nacht des Fördervereins Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland. Die Gäste konnten die edlen Tropfen genießen und erfuhren von den Winzern viel über die Entstehung des Weins (Foto: cn).

Weisenbach

Weisenbach

Ohne Stall wenig Schutz Weisenbach (mm) - Vier Schafe hat der Weisenbacher Tierhalter Sven Strobel Mitte Oktober bei einer Wolfsattacke verloren. Schutz der vierbeinigen Landschaftspfleger vor weiteren Angriffen würden ein Winterstall und fest installierte Zäune bieten - doch das kostet viel Geld (Foto: mm).