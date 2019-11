Hase und Henne übergeben Preise

(rag) - Der Kleintierzuchtverein Bermersbach gab am Wochenende bei seiner 60. Lokalschau zahlreichen Besuchern Einblicke in das schöne und anspruchsvolle Hobby. Die Lokalschau, bei der es Kaninchen und Geflügel zu sehen gab, war auch ein Treffpunkt für Züchter aus der Region. Für die jüngsten Besucher gab es eine Streichel-Ecke mit Kaninchen. Im Foyer stellte ein Holzkünstler seine Werke aus, auch Mitglieder des Zuchtvereins zeigten ihre Handarbeiten.

Anlässlich der 60. Lokalschau waren in der Schulstube Fotos, Pokale und Gegenstände aus den sechs Jahrzehnten zu sehen. Am Sonntagnachmittag besuchten die Henne und der Hase, sonst beim traditionellen Ostereiersuchen an den Giersteinen dabei, die Veranstaltung. Sie übergaben Urkunden und Pokale an die erfolgreichen Züchter.

Im Bereich Kaninchen wurde Alexander Weber mit seinen Neuseeländern weiß Vereinsmeister. Hildegard Weber belegte mit den deutschen Kleinwiddern wildfarben Platz zwei, und Karl-Heinz Weber kam mit Zwergwidder schwarz auf Platz drei. Die Gemeindeehrenpreise gingen an Alexander Weber (Neuseeländer weiß), Hildegard Weber (Deutsche Kleinwidder wildfarben) und an Angelika Reuter (Zwergwidder). Sie darf sich zusätzlich über Futter für ihre Zwergwidder als Sachpreis freuen. Die Landesverbands-Plaketten hatten sich Dirk Karsch mit Hermelin Blauauge und Hildegard Weber mit D eutsche Kleinwidder wildfarben verdient. Die sechsjährige Hanna Reuter wurde mit ihrem Zwergwidder Chinchilla zum Vereinsjugendmeister gekürt.

Im Bereich Geflügel wurde Alexander Weber mit seinen Zwerg-Wyandotten weiß-schwarz Vereinsmeister. Karl-Heinz Weber kam mit Zwerg-Wyandotten rot auf den zweiten Platz, und der dritte Platz wurde von Alexander Weber mit Zwerg-Wyandotten weiß-blau columbia belegt. Die Gemeindeehrenpreise und die Sachehrenpreise gehen an Karl-Heinz Weber (Zwerg-Wyandotten rot) und Alexander Weber (Zwerg-Wyandotten weiß-schwarz columbia). Die jüngste Züchterin ist Mona Reuter. Sie stellte erstmals ihre Bahamaenten aus.