Lebensraum für Groppen und Koboldmoos Murgtal (red) - Der im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe erarbeitete Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Kaltenbronner Enzhöhen" ist fertiggestellt. Er kann ab dem 26. November öffentlich eingesehen werden. Das rund 1 057 Hektar große Gebiet ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000.



Das Schutzgebiet "Kaltenbronner Enzhöhen" besteht aus 14 Teilflächen und ist von der vielfältigen Landschaft des Nordschwarzwalds geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Karlsruher Behörde. Das Wildseemoor sowie die Hohloh- und Breitlohmisse bilden mit einer Fläche von etwa 366 Hektar die größte Moorfläche im gesamten Schwarzwald. Gekennzeichnet sind die Moorflächen durch ausgedehnte Moorwälder, offene Heidemoore mit Torfmoosen und Wollgras sowie einigen Moorseen wie dem Wildsee. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Gräben zur Entwässerung der Moore angelegt. Diese beeinträchtigen insbesondere die offenen Moorbereiche. Darüber hinaus umfasst das Gebiet bewaldete und offene Täler mit Felsbildungen und natürlich entstandenen Schutthalden sowie einigen Hainsimsen-Buchenwäldern. Auf den Hangflächen entlang der großen Enz, des Hirschbachs, des Poppelbachs und im Gütersbachtal kommen extensiv genutzte, artenreiche Magere Flachlandmähwiesen, Berg-Mähwiesen, Borstgrasrasen und Pfeifengraswiesen vor, so die Mitteilung weiter. Zudem sind im Natura 2000-Gebiet zwei nach der FFH-Richtlinie geschützte Arten vorzufinden: In der Großen Enz lebt die Groppe, ein kleiner Süßwasserfisch. In altholzreichen Wäldern kommt das Grüne Koboldmoos vor. Im Managementplan werden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung erfasst. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art wurden in Abstimmung mit Fachverwaltungen, Gemeinden, Forst- und Landwirtschaftsvertretern sowie Naturschützern Ziele und Maßnahmen formuliert. Sie dienen dazu, einen dauerhaften Erhalt und eine weitere Entwicklung dieser wertvollen Lebensräume und Arten sicherzustellen. Dazu zählen Maßnahmen für eine Renaturierung der entwässerten Moorbereiche, um wieder stabile Wasserverhältnisse herzustellen und das einzigartige Hochmoor langfristig zu erhalten. Fördermöglichkeiten unterstützen die Bewirtschafter bei der konkreten Umsetzung von Maßnahmen. So kann ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa geleistet werden, der der Verantwortung für naturnahe Lebensräume und deren seltenen Bewohner gerecht wird. Der Managementplan liegt ab dem 26. November zu den ortsüblichen Öffnungszeiten in zur Einsicht aus: Landratsamt Calw, Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Vogteistraße 42-46, Calw Landratsamt Rastatt, Amt für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung, Am Schlossplatz 5, Rastatt Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat Naturschutz und Landschaftspflege, Karl-Friedrich-Straße 17, Karlsruhe. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen. Die Unterlagen stehen außerdem ab dem 26. November zum Download auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) bereit: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44926.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl / Forbach

Managementplan "Talschwarzwald" Bühl/Forbach (red) - Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Talschwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach" ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Ziel dieses Netzwerkes ist es, das Naturerbe zu schützen als Lebensgrundlagen zu erhalten (Foto: RP). » Weitersagen (red) - Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Talschwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach" ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Ziel dieses Netzwerkes ist es, das Naturerbe zu schützen als Lebensgrundlagen zu erhalten (Foto: RP). » - Mehr Gaggenau

Experten-Talk über den Wolf Gaggenau (hap) - Über den richtigen Umgang mit dem Wolf diskutierte auf Einladung der FDP eine Expertenrunde in Hörden. Anders als vielleicht von manchem erwartet, plätscherten die Emotionen nur leicht vor sich hin und erzeugten keine allzu hohen Wellen. (Foto: Mosmann/Archiv). » Weitersagen (hap) - Über den richtigen Umgang mit dem Wolf diskutierte auf Einladung der FDP eine Expertenrunde in Hörden. Anders als vielleicht von manchem erwartet, plätscherten die Emotionen nur leicht vor sich hin und erzeugten keine allzu hohen Wellen. (Foto: Mosmann/Archiv). » - Mehr