Drei neue Standorte

(red/uj) - Die Energiewende und CO 2 -Reduktion zählen zu den wichtigsten gesamtpolitischen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte. Die Elektro-Mobilität wird dabei ein zentrales Thema sein. Damit auch Gaggenau für die Mobilität der Zukunft gerüstet ist, wurde bei den Stadtwerken ein neues E-Ladesäulen-Konzept erarbeitet. Am Montag wurde es in der Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Bereits seit zehn Jahren betreiben die Stadtwerke drei E-Ladesäulen in Gaggenau. In einem ersten Schritt (Phase 1) sollen die vorhandenen Ladesäulen (Tiefgarage Murgufer, Carl-Benz-Schule, Unimog-Museum) durch moderne Ladesäulen ersetzt und um drei neue Standorte (Kurpark, Annemasse-Platz, Flößerhalle in Hörden) ergänzt werden.

Die neuen Ladesäulen werden zu einem Teil vom Bund gefördert und sind auf dem neuesten Stand der Technik, was die Ladeinfrastruktur und Zugänglichkeit betrifft. Jede Ladesäule ist mit zwei Ladepunkten ausgestattet. Auf dem Annemasse-Platz soll eine DC-Schnellladesäule mit 100 kW Anschlussleistung entstehen. Bei allen Weiteren handelt es sich um 22 kW E-Ladesäulen. Außerdem sollen zwei E-Bike Ladestationen mit jeweils vier Ladeplätzen in der Innenstadt im Bereich des Rathauses und am Unimog-Museum aufgestellt werden.

"Auch wenn E-Autos überwiegend zu Hause geladen werden, ist der Aufbau einer öffentlichen Ladestruktur für das Gesamtsystem Elektromobilität wichtig", betonte Werkleiter Paul Schreiner. Wie bereits heute werden alle Tankstellen mit hundert Prozent klimaneutralem Grünstrom der Stadtwerke versorgt.

Wie viele Kunden die Stadtwerke an den drei bisherigen Ladestationen versorgen, konnte Schreiber auf Nachfrage nicht sagen. Der Standort Carl-Benz-Schule werde am meisten frequentiert. In der Tiefgarage gebe es "zwei Stammkunden mit großer Ladekapazität". Ende des Jahres könne er zumindest sagen, wie viel Strom an den Ladestationen getankt wurde. Gewinn könnten die Stadtwerke mit den Ladestationen vorerst keinen machen, da diese zu teuer seien.

Bei der Abstimmung lehnten nur die beiden Vertreter der AfD den Ausbau der innerörtlichen Ladeinfrastruktur ab. Armin Kellert sprach von einem "Irrweg". Alle anderen Räte befürworteten die Vorgehensweise.