Die Konzerte können stattfinden

Bietigheim

Ein "wahrer Glücksgriff" Bietigheim (hr) - Das 30-jährige Dirigentenjubiläum von Musikdirektor Peter Laskowski feierte der katholische Kirchenchor in einem Festgottesdienst in der Kirche "Heilig Kreuz". Pfarrer Klaus Dörner bezeichnete die Verpflichtung Laskowskis 1989 als "wahren Glücksgriff" (Foto: Riemer).

Rastatt

"Musikschule für alle" Rastatt (dm) - Die Konzeption zur Weiterentwicklung der städtischen Musikschule rückt unter anderem auch Angebote für Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen in den Blickpunkt. Der Leitidee einer inklusiven Gesellschaft folgend strebt man eine "Musikschule für alle" an (Foto: dpa).

Bühl

Swing in schicker Umgebung Bühl (mf) - Swingender Bigband-Sound in einer schicken Umgebung, gut gelaunte, hochprofessionelle Musiker und ein begeistertes Publikum: In der USM-Halle startete das Bühler Jazztival in seine elfte Auflage. Den Auftakt gestaltete die Big Band der Bundespolizei aus München (Foto: mf).