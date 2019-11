Vorsicht, Glätte

(sre) - Lange diskutiert hat der Bühler Gemeinderat über einen Aufsitzrasenmäher für den VfB Bühl (Foto: gero). Was nach einer Kleinigkeit klingt, hat größere Dimensionen: Die erst vor wenigen Jahren für fast alle Sportplätze der Stadt beschafften Mähroboter haben sich nicht bewährt. » - Mehr



TVS will sich rehabilitieren Baden-Baden (moe) - Am sechsten Spieltag haben die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden die erste Niederlage kassiert. Diese fiel mit dem 23:34 in Neuhausen sehr deutlich aus. Im Heimspiel gegen die TSG Söflingen will der TVS nun für Wiedergutmachung sorgen (Foto: toto) » - Mehr