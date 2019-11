Die große Bambi-Überraschung

Baden-Baden

Adler-Talent vor großer Zukunft Baden-Baden (red) - Wenn die Karriere des 17-jährigen Eishockey-Megatalents Tim Stützle (Foto: GES) von den Adler Mannheim normal verläuft, wird er in der nächsten Saison nach dem NHL-Draft in Nordamerika spielen. Er gilt als Deutschlands größtes Nachwuchstalent.

Promi-Rummel im Festspielhaus Baden-Baden (kie) - Zum ersten Mal werden am heutigen Donnerstag die Bambis in der Kurstadt vergeben. Am Abend werden Stars und Sternchen vor dem Festspielhaus über den Roten Teppich flanieren. Die Onlineredaktion des Badischen Tagblatts berichtet (Fotos: kie/fuv/fk/pr).