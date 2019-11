Regionale und überregionale Erfolge gefeiert

Rust

Wasserpark vor Eröffnung Rust (vo) - Der Countdown läuft: Am 28. November öffnet die Wasserwelt Rulantica jn Rust. In Nachbarschaft zum erfolgreichen Europa-Park hat die Unternehmerfamilie Mack einen zweiten Park entstehen lassen und dafür rund 180 Millionen Euro investiert (Foto: Haas).

Gernsbach

Masterplan nimmt weitere Hürde Gernsbach (red) - Die Landesregierung hat insgesamt 450 000 Euro Fördergelder für den Masterplan Kaltenbronn freigegeben, verteilt auf die Jahre 2020 und 2021. Damit sollen die weitere Projektentwicklung sowie erste Ideen und Maßnahmen gesichert werden (Foto: Naturpark/Archiv).

Rastatt

Wieder mobil und schmerzfrei Rastatt (ema) - Ein neues Gelenk kann Menschen wieder Schmerzfreiheit und Mobilität bescheren. Das weiß Dr. Ralph Wetzel (50) nur zu gut. Der Chefarzt und Leiter der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Rastatt erläutert, warum die Rastatter Klinik gut aufgestellt ist (Foto: ema).