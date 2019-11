Ein Akt der Solidarität

Baden-Baden

Zeichen für ein tolerantes Europa Baden-Baden (co) - Rund 300 Menschen waren der Aufforderung gefolgt, im Rahmen einer Kundgebung am Ooser Kreisel ein klares Zeichen für ein offenes, tolerantes und friedliches Europa zu setzen. Bis auf eine Anzeige wegen Beleidigung verlief die Demonstration ruhig (Foto: co).

Rastatt

Frauenhaus wird 25 Rastatt (ar) - Mit einem kleinen Festakt hat das Frauen- und Kinderschutzhaus in Rastatt sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. In einer Ausstellung im Landratsamt sind Werke von betroffenen Frauen zu sehen. Die Einrichtung wurde als "Stützpfeiler" der Gesellschaft gewürdigt (Foto: ar).

Karlsruhe

Mit Bti gegen die Tigermücke Karlsruhe (vn) - Die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke am Oberrhein lässt sich am besten mit dem biologischen Wirkstoff Bti bekämpfen, wenn es von Fachkräften ausgebracht wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschungsarbeit der LUBW (Foto: dpa).