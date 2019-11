"Große Musiker starten hier ihre Karriere"

Anastasia nimmt ihren Platz am schwarzen Flügel ein. Es herrscht Stille im Raum. Die Jury-Mitglieder haben im hinteren Bereich ihre Plätze. Das Publikum - bestehend aus Eltern, Schülern, interessierten Bürgern und weiteren Musiklehrern - sitzt in den aufgereihten Stühlen vor der Bühne. Die 14-Jährige positioniert ihre Finger auf den Tasten, Beethovens Mondscheinsonate erklingt. Ein Banner mit der Aufschrift "Große Musiker starten hier ihre Karriere!" ziert die Wand. Die Schülerin des Goethe-Gymnasiums Gaggenau wirkt an dem mächtigen schwarzen Flügel eher klein. Es ist geschafft. "Ich bin erleichtert", lächelt Anastasia, die zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilnimmt. Das Lob ihres Lehrers ist ihr sicher. "Die Mondscheinsonate bedeutet fünf Minuten volle Konzentration, es ist ein schönes, aber schwieriges Stück, die Griffe und Harmonien ähneln sich sehr", erläutert der Fachbereichsleiter Klavier, Peter Hegmann. Er ist auch für die Organisation des Gaggenauer Musikwettbewerbs zuständig.

68 Teilnehmern zwischen sechs und 58 Jahren steht das Gleiche bevor. Die Anspannung ist auf den Gängen zu spüren, ebenso wie das Aufatmen nach dem Vorspiel. In sieben Alterskategorien eingeteilt, stellen sich die Musiker der Bewertung der Jury-Mitglieder. Mit Professor Werner Stiefel, ehemaliger musikalischer Leiter der Philharmonie Baden-Baden, Bettina Beigelbeck, erfahrene Musikpädagogin aus Karlsruhe, und Raimonds Spogis, studierter Opernsänger, konnten dafür Experten ihres Fachs gewonnen werden.

Von 9 Uhr bis zum Abend sind Wertungsspiele angesetzt. Die Auswahl der Instrumente ist vielfältig: Cello, Klavier, Querflöte, Violine, Klarinette, Saxophon, Blockflöte, Oboe, Tenorhorn, Gitarre, Schlagzeug, E-Bass, Posaune und Trompete sind zu hören. Auch in der Sparte Gesang wird angetreten. Unterstützend dabei sind die jeweiligen Musiklehrer, die ihren Schülern Mut zusprechen und Sicherheit geben. Bei einigen Stücken werden die Solisten von den Lehrern Victor Jägle, Matthias Barth und Oliver Grote, dem künstlerischen und musikalischen Leiter der Musikschule, begleitet.

Bewertungen in sieben Alterskategorien



Seit 1978 veranstaltet die Musikschule den Gaggenauer Musikwettbewerb. Im jährlichen Wechsel wird ein Solowettbewerb sowie ein Duo- und Ensemble-Wettbewerb durchgeführt. Mitmachen darf jeder, der in Gaggenau wohnt und in einem Gaggenauer Musik- oder Gesangverein aktiv ist oder von einem privaten Lehrer unterrichtet wird. Aus den jeweiligen Alterskategorien werden anhand der Bewertungen die Sieger ermittelt. Diese sind beim Preisträgerkonzert am Sonntag in der Realschule mit von der Partie. Doch jeder, der sich dieser Herausforderung stellt, ist letztendlich Gewinner: Alle Teilnehmer erhalten im Rahmen des Konzerts von Oberbürgermeister Christof Florus, dem Schirmherrn der Veranstaltung, eine Urkunde und ein Preis überreicht.