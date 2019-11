Wie ein neues Buch entsteht

Leipzig

Keine Urwahl in der CDU Leipzig (dpa) - Die CDU lehnt eine Urabstimmung über ihren Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl ab. Die Delegierten des Parteitags in Leipzig stimmten am Samstag mit großer Mehrheit gegen entsprechende Anträge für einen Mitgliederentscheid (Foto: dpa).

Gaggenau

Große Überraschung Gaggenau (stn) - In der Kategorie "Unsere Zukunft" wurde das Projekt "72 Stunden" am Donnerstag im Festspielhaus mit einem Bambi ausgezeichnet. Bei der Verleihung anwesend waren auch Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Ottenau (Foto: Evcntpress for Burda Media).

Gernsbach

Eben II: Kritik am Flächenverbrauch Gernsbach (stj ) - Mit sieben Gegenstimmen aus den Reihen der Grünen und der CDU hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans Eben II in Hilpertsau für die Offenlage gebilligt. "Die Nachfrage ist da", betonte Ortsvorsteher Schmeiser. Kritik gab es am Flächenverbrauch (Foto: Juch/av).