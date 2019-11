Kein Murgtal-Basar im nächsten Jahr

Darüber hinaus befinden sich viele Helfer im Rentenalter. Das habe zwar den Vorteil, dass sie keinen Urlaub nehmen müssten, dafür müsse man aber eher mit gesundheitlich bedingten Ausfällen rechnen. So hätten sich für März einige Leistungsträger schon abmelden müssen, berichtet Brigitte Schäuble, eine der ehrenamtlichen Helferinnen der vergangenen Jahre. Und Ersatz zu bekommen, gestalte sich zunehmend schwieriger. "Wir wissen, dass sich viele jedes Jahr auf den Murgtalbasar freuen. Jetzt setzen wir nächstes Jahr aus, dann sehen wir weiter", blickt Zebisch trotz allem optimistisch in die Zukunft.

Große Lücke ist nicht leicht zu schließen



Nach dem überraschenden Tod der ersten Vorsitzenden des Basarvereins, Kristine Kohlbecker, im Februar 2019 hatte man tapfer den bereits gut vorbereiteten Basar im März durchgezogen. Dank der unermüdlichen Helfer konnten die aus der Bevölkerung angelieferten Sachspenden sortiert und innerhalb von zwei Tagen in der Halle präsentiert werden. "Obwohl wir bekanntlich nur kleine Preise verlangen, konnten wir doch wieder über 40 000 Euro einnehmen. Das war richtig harte Arbeit, auf die wir alle stolz sein können!", bilanziert Zebisch, "leider müssen wir für Steuern und anderweitige Kosten immer einiges beiseite legen und können nicht alle Einnahmen eins zu eins weitergeben."

Dennoch konnten sich auch in diesem Jahr viele Vereine über eine schöne Spende freuen. So erhielt das DRK Gaggenau einen stattlichen Betrag für Notfallrucksäcke, ebenso das DRK Ottenau für die Sanitäts-Ausbildung seiner Jugendlichen. Die Murgtalwerkstätten konnten den ersehnten Tischkicker erstehen, die Gaggenauer Tafel erhielt einen Zuschuss für ein neues Kühlfahrzeug und der Verein Lebenswertes Murgtal einen Beitrag für den Niedrigseilparcours. Die Lebenshilfe hatte schon seit Langem die Fahrt mit einer Draisine auf der Wunschliste. Mithilfe einer Basarspende ging dieser Wunsch in Erfüllung. Auch das Frauen- und Kinderschutzhaus wurde wieder bedacht. Der Skiclub erhielt einen Zuschuss für den neuen Sprinter und der Verein Kindgenau für die Kreativwerkstatt.

Auch an Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis wurde gespendet. So erhielt Weisenbach einen Zuschuss für Sitzerhöhungen, der Landkreis für einen Kinonachmittag mit Feuerwehrmann Sam und die Jugendfeuerwehr von Lautenbach durfte sich über ein Faltzelt fürs Zeltlager freuen. Der Musikverein Lautenbach erhielt einen Betrag für neue Instrumente für die Bläserklasse. Ein ganz besonderes Projekt wurde im oberen Murgtal unterstützt. Der Weisenbacher Nino di Fede, der in Kenia den Verein Kids Amani gegründet hat, erhielt eine größere Spende, um in Kulesa eine Krankenstation und ein Schulgebäude zu sanieren.