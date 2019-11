Hochwasserschutz schwemmt neue Fragen an

Bühl

Investitionen für Hochwasserschutz Bühl (naf) - Der Hochwasserschutz muss ausgebaut werden. In der Versammlung des Zweckverbands Hochwasserschutz ging es gestern um Varianten eines Planungskonzepts zur Verbesserung des Hochwasserschutzgrads für das Rückhaltebecken in Hägenich und den Sulzbach (Foto: naf). » Weitersagen (naf) - Der Hochwasserschutz muss ausgebaut werden. In der Versammlung des Zweckverbands Hochwasserschutz ging es gestern um Varianten eines Planungskonzepts zur Verbesserung des Hochwasserschutzgrads für das Rückhaltebecken in Hägenich und den Sulzbach (Foto: naf). » - Mehr

Bühl

Ufermauern für Bühlot Bühl (red) - Die Arbeiten an der Bühlot in Altschweier schreiten voran. Mit ihnen soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Derzeit werden Ufermauern errichtet und ein offenes Gewässer hergestellt. Die Bauarbeiten dauern noch bis ins Frühjahr. Es werden 1,6 Millionen Euro investiert (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Die Arbeiten an der Bühlot in Altschweier schreiten voran. Mit ihnen soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Derzeit werden Ufermauern errichtet und ein offenes Gewässer hergestellt. Die Bauarbeiten dauern noch bis ins Frühjahr. Es werden 1,6 Millionen Euro investiert (Foto: Margull). » - Mehr

Rastatt

Kombibad-Bau ab April 2023 Rastatt (dm) - Laut neuem Zeitplan soll der Bau des geplanten Kombibads in Rastatt im April 2023 beginnen - einen Monat vor dem ursprünglich anvisierten Eröffnungstermin. Dieser ist nun für das Hallenbad im Oktober 2025 geplant; das Freibad würde dann zur Saison 2026 öffnen (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Laut neuem Zeitplan soll der Bau des geplanten Kombibads in Rastatt im April 2023 beginnen - einen Monat vor dem ursprünglich anvisierten Eröffnungstermin. Dieser ist nun für das Hallenbad im Oktober 2025 geplant; das Freibad würde dann zur Saison 2026 öffnen (Foto: av). » - Mehr