Täter stellt sich nach der Attacke

Berlin

BT-Interview mit Nachama Berlin (kli) - Ende des Jahres geht Andreas Nachama (Foto: dpa) in Ruhestand. Der Name des Historikers ist eng mit dem Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verbunden. Nun zieht er im BT-Interview Bilanz - und sagt, warum er Deutschland vertraut. »

Wien

"Tatort" im Alpenidyll Wien (dpa) - Der Wiener "Tatort" stand zuletzt für politisch aufgeladene Ermittlungen. An diesem Sonntag geht es in "Baum fällt" aber in ländlichere Gefilde. Ermittelt wird im Alpenidyll, in dem sich Liebesdramen abspielen (Foto: Helga Rader/ARD Degeto/ORF/Graf Film//dpa). »

Bruchsal

Wettbüro überfallen Bruchsal (lsw/red) - Ein bewaffneter Räuber hat am späten Freitagabend ein Wettbüro in Bruchsal überfallen. Laut Polizei bedrohte der etwa 30 Jahre alte Täter die 48-jährige Angestellte mit einer Pistole und zwang sie so zur Herausgabe von Bargeld (Symbolfoto: dpa). »

Karlsruhe

Einbrecher räumen Supermarkt aus Karlsruhe (red) - Drei junge Männer sind am frühen Mittwochmorgen im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel in einen Supermarkt eingedrungen. Danach haben sie Waren im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet und in großen Müllbeuteln abtransportiert (Symbolfoto: dpa). »