Täter stellt sich nach der Attacke

Verriss zum Festivalauftakt Baden-Baden (cl) - Diskussionsfreudig hat sich die Jury zum Auftakt des Fernsehfilm-Festivals in Baden-Baden gegeben: Vor allem das Sat.1-Gerichtsdrama "Ein ganz normaler Tag" (Foto: Viering) wurde verrissen. Zum Schluss gab es einen "Tatort", weitere zwei laufen noch im Wettbewerb.

Beschwerden an Kretschmann Karlsruhe (red) - Die Beschwerden über das Vorgehen der Polizei (Foto: dpa) beim Landesderbys haben die Landesregierung erreicht. So haben sich die Eltern von 14-Jährigen, die über Stunden festgehalten wurden, in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerichtet.

BT-Interview mit Nachama Berlin (kli) - Ende des Jahres geht Andreas Nachama (Foto: dpa) in Ruhestand. Der Name des Historikers ist eng mit dem Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verbunden. Nun zieht er im BT-Interview Bilanz - und sagt, warum er Deutschland vertraut.

"Tatort" im Alpenidyll Wien (dpa) - Der Wiener "Tatort" stand zuletzt für politisch aufgeladene Ermittlungen. An diesem Sonntag geht es in "Baum fällt" aber in ländlichere Gefilde. Ermittelt wird im Alpenidyll, in dem sich Liebesdramen abspielen (Foto: Helga Rader/ARD Degeto/ORF/Graf Film//dpa).