Idee kommt bei lockerer Stammtischrunde auf

Gernsbach

Optimaler Treffer von Salemi Gernsbach (red) - Beim Stadtkönigsschießen (Foto: Götz) des Schützenvereins Obertsrot haben 41 der 111 Teilnehmer mindestens eine Zehn verbucht. Ein nahezu optimaler Treffer gelang Vito Salemi: Er sicherte sich durch einen Zehner-Teiler (10,9) die Königswürde. » Weitersagen (red) - Beim Stadtkönigsschießen (Foto: Götz) des Schützenvereins Obertsrot haben 41 der 111 Teilnehmer mindestens eine Zehn verbucht. Ein nahezu optimaler Treffer gelang Vito Salemi: Er sicherte sich durch einen Zehner-Teiler (10,9) die Königswürde. » - Mehr

Bühl

Beitrag für Erhalt des Regenwalds Bühl (jo) - Seit Jahren trägt die Stadt Bühl ihr Scherflein dazu bei, Unrecht in Südamerikas Regenwäldern zu bekämpfen und zur Linderung der Folgen beizutragen. Indigene Bevölkerungsgruppen werden in ihrem Kampf rechtlich unterstützt. Jetzt gaben die Stadträte weitere Mittel frei (Foto: dpa). » Weitersagen (jo) - Seit Jahren trägt die Stadt Bühl ihr Scherflein dazu bei, Unrecht in Südamerikas Regenwäldern zu bekämpfen und zur Linderung der Folgen beizutragen. Indigene Bevölkerungsgruppen werden in ihrem Kampf rechtlich unterstützt. Jetzt gaben die Stadträte weitere Mittel frei (Foto: dpa). » - Mehr

Quist erneut im DHB

Quist erneut im DHB-Elitekader Quist erneut im DHB-Elitekader Baden-Baden (moe) - Laetitia Quist (Foto: Fritzsche) hat es wieder geschafft: Die Handballerin aus Baden-Baden, die im Sommer von der SG Steinbach/Kappelwindeck zum Bundesligisten TuS Metzingen gewechselt ist, wurde im zweiten Jahr in Folge in den Elitekader des DHB berufen. » Weitersagen Quist erneut im DHB-Elitekader(moe) - Laetitia Quist (Foto: Fritzsche) hat es wieder geschafft: Die Handballerin aus Baden-Baden, die im Sommer von der SG Steinbach/Kappelwindeck zum Bundesligisten TuS Metzingen gewechselt ist, wurde im zweiten Jahr in Folge in den Elitekader des DHB berufen. » - Mehr