Letzte Ruhe unter Schwarzwaldbäumen

Bad Schönborn

Steiniger Weg in Kislau Bad Schönborn (kli) - Im Schloss Kislau (bei Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe, Foto: Jehle) befand sich von 1933 bis 1939 ein Konzentrationslager. Es gibt Bestrebungen, auf dem Areal einen "Lernort" zu errichten, der an den Widerstand in Baden erinnert. Ein mühsames Unterfangen.

Ottersweier

Konzert beschließt Jubiläumsjahr Ottersweier (kkö) - Es war ein besonderer Abend für den Kirchenchor St. Johannes Ottersweier - wie auch für unzählige Besucher: Mit einem grandiosen Konzert beschloss die Formation in der Johanneskirche ihr Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen (Foto: König).

Karlsruhe / Ulm

Kostbares Gut für Frühgeborene Karlsruhe/Ulm (for) - Das Städtische Klinikum Karlsruhe arbeitet an einem Konzept für Frauenmilchbanken. Unter Frauenmilch versteht man gespendete Muttermilch. In Ulm wird ein bereits bestehendes Angebot bislang gut angenommen (Foto: Universitätsklinik Ulm).

Berlin

BT-Interview mit Nachama Berlin (kli) - Ende des Jahres geht Andreas Nachama (Foto: dpa) in Ruhestand. Der Name des Historikers ist eng mit dem Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verbunden. Nun zieht er im BT-Interview Bilanz - und sagt, warum er Deutschland vertraut.