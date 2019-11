Aus Krankenhaus wird Pflegeheim

Baden-Baden

Baden-Baden

Störungen im Kabelnetz behoben Baden-Baden (red) - Mit massiven Störungen hatten Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia im Raum Baden-Baden seit Mittwochabend zu tun. Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr waren diese behoben. Das Unternehmen bestätigte dem BT auf Anfrage einen Glasfaserriss am Mittwochabend. Betroffen waren Baden-Baden, Sinzheim und Hügelsheim (Symbolfoto: dpa).

Forbach

Forbach

Letzte Ruhe im Friedwald Forbach (mm) - In Forbach soll im Bereich der Herrenwieser Schwallung auf Waldflächen der Murgschifferschaft ein Friedwald eingerichtet werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Projekt vorgestellt, die Kommunalpolitiker votierten einstimmig dafür (Foto: red).

Baden-Baden

Baden-Baden

Pflegeheim-Pläne verändern sich Baden-Baden (marv) - Der geplante Neubau eines Pflegeheims in der Gärtnerstraße in Steinbach war am Mittwoch Thema im Gestaltungsbeirat. Das Expertengremium hatte einige Änderungswünsche, die die Planungen bremsen werden (Grafik: Wilhelm Architektur).

Berlin

Berlin

Kanzlerin wirbt für die Groko Berlin (red) - Die Generaldebatte im Bundestag plätscherten gestern so dahin: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt eine Lehrstunde zur NATO. Doch dann legt sie den Hebel um - und appelliert an die Große Koalition, die Legislaturperiode bis zu ihrem Ende abzuarbeiten (Foto: dpa).