Wasser- und Abwasserpreis steigt deutlich

Die Investitionen hängen dabei eng zusammen. So muss die Gemeinde etwa im Heckenbrunnenpfad Investitionen von rund 530 000 Euro stemmen. Der Gemeinderat soll damit die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen absegnen. Die erheblichen Ausgaben bleiben nicht ohne Folge für die Wasser- und Abwassergebühren, betont Daniela Tamba als Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste im Rathaus.

Nachdem die Gebühren die vergangenen drei Jahre stabil gehalten werden konnten, sei nun wegen der "größeren Unterhaltungsmaßnahmen sowie der Investitionen der vergangenen Jahre" im Heckenbrunnenpfad und dem weiteren Ausbau der Ortsdurchfahrt eine Erhöhung unumgänglich.

Die Finanzexpertin der Gemeinde Loffenau hat auch eine Beispielrechnung für eine Musterfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern erstellt. Demnach muss sie im Monat, so das Gremium dem Vorschlag in der Sitzung zustimmt, künftig mit Mehrkosten von 5,68 Euro pro Monat beim Wasser rechnen. Der Abwasserpreis steigt für die vierköpfige Familie durchschnittlich um 7,90 Euro. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg von nochmals 2,67 Euro pro Monat zu rechnen. Ab dann muss die Familie 16,25 Euro zusätzlich zahlen.

Tamba verweist darauf, dass beim Wasser "die Systematik der Zählergebühren geändert wird". Bisher gibt es in Loffenau drei unterschiedliche Zählergrößen, aber bisher nur zwei Gebühren. Die beiden größeren Zählerarten wurden mit der gleichen Gebühr abgerechnet. Die Zählergebühren steigen nicht gleichmäßig an, sondern proportional zur Zählermenge. "Daher gibt es einmalig zum Teil prozentual hohe Steigerungen. Diese sind aber in Summe auf das Jahr betrachtet klein und betreffen auch nur sieben Prozent der Wasserabnehmer", betont die Amtsleiterin.

Hinzu komme eine Umstellung in der Abrechnung der Fixkosten der Wasserversorgung. "Bisher wurden nur 21 Prozent der Kosten der Wasserversorgung über die Grundgebühr abgedeckt und der Rest verbrauchsabhängig berechnet. Der Fixkostenanteil in der Wasserversorgung ist aber ungleich höher. Egal, welche Wassermengen abgenommen werden, das Rohrnetz und die Wasseraufbereitungsanlagen ändern sich dadurch nicht", stellt Tamba klar, "daher wird die Gemeinde Loffenau künftig statt 79 Prozent nur noch 70 Prozent der Kosten verbrauchsabhängig berechnen. Die verbleibenden 30 Prozent werden verbrauchsunabhängig über die Grundgebühr in Rechnung gestellt."