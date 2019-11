Wettbüro mit schlechten Chancen

Bruchsal

Wettbüro überfallen Bruchsal (lsw/red) - Ein bewaffneter Räuber hat am späten Freitagabend ein Wettbüro in Bruchsal überfallen. Laut Polizei bedrohte der etwa 30 Jahre alte Täter die 48-jährige Angestellte mit einer Pistole und zwang sie so zur Herausgabe von Bargeld (Symbolfoto: dpa).

Durmersheim

Ein Bahnhof für einen Euro Durmersheim (HH) - Die Sanierung des Durmersheimer Bahnhofs, den die Gemeinde für einen Euro verkauft hatte, ist fast abgeschlossen. Das Wettbüro im einstigen Wartesaal ging am Dienstag in Betrieb, ebenfalls diese Woche soll die Raucherbar "Dampflok" eröffnen (Foto: Heck).

Durmersheim

Grünes Licht für Wettbüro Durmersheim (HH) - Der neu formierte Durmersheimer Gemeinderat befasste sich in einer Sondersitzung in der Sommerpause mit der künftigen Nutzung des Bahnhofs. Nach drei Versuchen gab es nun grünes Licht für ein Wettbüro im nördlichen Gebäudeteil (Foto: Heck).

Durmersheim

Bahnhofsnutzung festgezurrt Durmersheim (HH) - Unklarheit über die Zahl der Spielautomaten im sanierten Durmersheimer Bahnhof haben den Gemeinderat zu einer generellen Veränderungssperre für die Bahnhofsnutzung veranlasst. Man könne nie wissen, auf welche Ideen ein späterer Besitzer komme (Foto: HH).