Wald als 'unbekannte Größe' im Gemeindeetat

Bühl

Zuschuss für Kirchensanierung Bühl (sre) - Nach einigem Hin und Her hat der Bühler Gemeinderat den Zuschuss für die Jahre zurückliegende Sanierung von St. Peter und Paul nun doch gewährt. Diskutiert worden war insbesondere, warum vor Jahren nicht schon der Gemeinderat in der Sache befragt wurde (Foto: Wendorff). » Weitersagen (sre) - Nach einigem Hin und Her hat der Bühler Gemeinderat den Zuschuss für die Jahre zurückliegende Sanierung von St. Peter und Paul nun doch gewährt. Diskutiert worden war insbesondere, warum vor Jahren nicht schon der Gemeinderat in der Sache befragt wurde (Foto: Wendorff). » - Mehr

Sinzheim

Kirchplatz wird saniert Sinzheim (nie) - Nächstes Jahr wird der Platz rund um die katholische Kirche St. Martin in Sinzheim saniert. Unter anderem ist dort eine Pflasterung vorgesehen. Zudem hat der Gemeinderat gebilligt, dass hinter dem ehemaligen Mesnerhaus acht Parkplatze entstehen (Foto: Huck). » Weitersagen (nie) - Nächstes Jahr wird der Platz rund um die katholische Kirche St. Martin in Sinzheim saniert. Unter anderem ist dort eine Pflasterung vorgesehen. Zudem hat der Gemeinderat gebilligt, dass hinter dem ehemaligen Mesnerhaus acht Parkplatze entstehen (Foto: Huck). » - Mehr

Baden-Baden

Pflegeheim-Pläne verändern sich Baden-Baden (marv) - Der geplante Neubau eines Pflegeheims in der Gärtnerstraße in Steinbach war am Mittwoch Thema im Gestaltungsbeirat. Das Expertengremium hatte einige Änderungswünsche, die die Planungen bremsen werden (Grafik: Wilhelm Architektur). » Weitersagen (marv) - Der geplante Neubau eines Pflegeheims in der Gärtnerstraße in Steinbach war am Mittwoch Thema im Gestaltungsbeirat. Das Expertengremium hatte einige Änderungswünsche, die die Planungen bremsen werden (Grafik: Wilhelm Architektur). » - Mehr