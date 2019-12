Autofahrt endet in der Murg

Bühl



Autofahrt endet am Baum Bühl (red) - Diese Fahrt wurde am Dienstag in der Hauptstraße von einem Baum gestoppt: Ein 44-jähriger Fahrer eines Dacia kam laut Mitteilung der Polizei um kurz vor 6 Uhr im Kreisverkehr in Höhe der Ausfahrt Rungstraße von der Fahrbahn ab (Symbolfoto: dpa).