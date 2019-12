Zu Beginn und am Ende deutlich zu mild

- Mild, etwas zu trocken und eher sonnenscheinarm. Im November waren Tiefdruckgebiete hauptverantwortlich für das Wettergeschehen im Murgtal.

Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation Ottenau lag bei 7°C. Zu Beginn des Monats zeichnete unsere Wetterstation am 2. November um 13.20 Uhr den Maximalwert mit eher spätsommerlichen 19,2°C auf, übertroffen wurde dieser Wert noch von der Wetterstation Ohlsbach bei Offenburg mit 20,1°C. Schuld an dieser Wetterkapriole waren subtropische Luftmassen. Sie brachten milde Temperaturen und häufige Niederschläge.

In der zweiten und dritten Dekade wurde es deutlich kühler; meist bestimmte Nebel oder Hochnebel das Wetter. Die Temperaturen waren stark abhängig von deren Auflösung. Zum ersten Mal wurde der Gefrierpunkt am 20. unterschritten; die -2,1°C waren gleichzeitig Minimalwert des Monats, nachdem am 10. November um 8.30 Uhr lediglich an der Nullgrad-Linie gekratzt worden war. Der Gesamtniederschlag belief sich auf 60,8 l/m 2 an 19 Niederschlagstagen und verfehlte wie schon oft in diesem Jahr das Normalsoll von 82 l/m 2 .

Erste Dekade (1. bis 10.): Viele Wolkenfelder und fast jeden Tag Regen, milde Temperaturen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 9,8°C - was eher in Richtung Frühling zu deuten schien. Be im Gesamtniederschlag wurden 37,6 l/m 2 an neun Tagen gemessen.

Zweite Dekade (11. bis 20.): deutlich kühler, viele morgendliche und lang anhaltende Hochnebelfelder. Die kühle Durchschnittstemperatur von 4,5°C passt in die Jahreszeit. Der Maximalwert lag nur noch bei 10,6°C am 12. November, 11.50 Uhr. Der Gesamtniederschlag betrug lediglich 3,4 l/m 2 an sechs Tagen, wobei Nebelfelder und deren hohe Luftfeuchtigkeit dazu beitrugen.

Dritte Dekade (21. bis 30.): Meist dichte Bewölkung, leicht steigende Temperaturen und gegen Ende teilweise anhaltende Niederschläge.

Die Durchschnittstemperatur stiegt leicht auf 6,8°C. Der deutlich zu milde Maximalwert von 15,9 °C lag erneut im zweistelligen Bereich - am 27. November (14.30 Uhr). Auch der Minimalwert lag wieder leicht im Plusbereich: 0,7 °C am 30. November (21.50 Uhr). Der Gesamtniederschlag summierte sich auf 19,8 l/m 2 an vier Niederschlagstagen.

Der November im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 7 °C (7,3 °C), Niederschlag 60,8 l/m 2 (16,0 l/m 2 ), Niederschlagstage 19 (9 ).

