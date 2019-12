Hefeteig-Herzen vom Nikolaus

(urs) - Eine Genesis-Coverband hat es nicht leicht. Wer kann Peter Gabriel, Phil Collins, Steve Hacket, Tony Banks und Mike Rutherford schon das Wasser reichen? Aber was die Band "Geneses" im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl ablieferte, war nicht von schlechten Eltern (Foto: urs). » - Mehr



Augenzwinkern für guten Zweck Baden-Baden (red) - Opernstar Daniel Behle (Foto: Horowitz) will augenzwinkernd musikalische Kontraste setzen. Für sein Konzert am Nikolaustag im Festspielhaus gibt es in der BT-Geschäftsstelle in Baden-Baden 100 vergünstigte Tickets zu kaufen - zugunsten der BT-Aktion.