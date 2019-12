Selbst auf Feuerfalter und Zauneidechsen wird Rücksicht genommen

Gaggenau - Die Firma Gerhard Lang Metall-Recycling GmbH Bad Rotenfels will erweitern. Erneut befasste sich der Gemeinderat am Montag mit der Thematik und fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Zwischen Holderwäldele und Steinbüschel in Bad Rotenfels. Die Fläche befindet sich direkt angrenzend an das Firmengelände in Richtung Bischweier und wird im Norden von der Kreisstraße 3737 und im Süden von der Bahnlinie begrenzt. Weichen müsste der Gartenabfallplatz Bad Rotenfels.



Marc Christmann vom Planungsbüro Modus Consult Karlsruhe stellte die Planungen vor. Derzeit wird das 4,53 Hektar große Plangebiet für eine extensive Landwirtschaft genutzt. Zudem befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs ein städtischer Gartenabfallplatz, für den aktuell eine alternative Fläche gesucht wird. Innerhalb der Fläche sollen unter anderem eine Verladehalle mit Bahnanschluss, eine Lkw-Halle, ein Containerabstellplatz und an der K 3737 Pkw-Stellplätze entstehen. Die Fläche soll als eingeschränktes Industriegebiet entwickelt werden. Der Verkehrsanschluss für Lkw soll über das bestehende Industriegebiet erfolgen. Von der Kreisstraße werde nur eine Einfahrt für Pkw, Abfallentsorgung und Rettungsdienste wie Feuerwehr zugelassen. Vorgesehen ist laut Planer auch ein Bürogebäude.

Recht umfangreich sind die Vorgaben für den Lärmschutz. Unter anderem wird teilweise eine geschlossene Gebäudewand als Lärmabschirmung zum Schutz der Umgebung als bauliche Schallschutzmaßnahme festgelegt, ebenso schalldämmende Außenbauteile für Büro- und ähnliche Gebäude.

Eine gewichtige Rolle spielt der Artenschutz. Unter anderem gibt es in dem Gebiet Feuerfalter, Zauneidechsen und Brutvögel/Fledermäuse. Hier handelt es sich um Vorüberlegungen, da man sich laut Planer in einem ganz frühen Stadium befinde.

Oberbürgermeister Christof Florus ergänzte, dass man informativ noch nie so weit gewesen sei wie konkret bei diesem Vorhaben.

Dorothea Maisch (CDU) hob unter anderem die optimierte Verkehrsanbindung hervor, ebenso wie den Lärmschutz.

Jan Stenger (FWG) sprach unter anderem die Lkw-Anbindung an, die gelungen sei. Gerd Pfrommer (SPD) erinnerte daran, dass das Gremium sich schon recht lange mit diesem Bebauungsplan befasse. Nach Auffassung von Eric Peplau (Bündnis 90/Die Grünen) sei eine "sehr gute Lösung" gefunden worden.