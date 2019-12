Kinder- und Schlafzimmer für Urlauber geräumt

Baden-Baden

Sportler-Kür bleibt in Baden--Baden Baden-Baden (red) - Die Kür der Sportler des Jahres wird mindestens bis 2023 in Baden-Baden stattfinden. Das gab jetzt Nora Waggershauser von der Baden-Baden Kur & Tourismus bekannt. In diesem Jahr werden die besten Sportler (Foto: Ketterer) am 15. Dezember ausgezeichnet.

Rust

Europa-Park startet in Wintersaison Rust (vo) - Die Zeit war knapp zwischen dem Ende der Sommersaison und dem Start in das Winterprogramm im Europa-Park. "Wir hatten alle Hände voll zu tun", sagte Geschäftsführer Jürgen Mack. Der Park öffnet an diesem Samstag seine Pforten wieder (Foto: dpa).

Gernsbach

Masterplan nimmt weitere Hürde Gernsbach (red) - Die Landesregierung hat insgesamt 450 000 Euro Fördergelder für den Masterplan Kaltenbronn freigegeben, verteilt auf die Jahre 2020 und 2021. Damit sollen die weitere Projektentwicklung sowie erste Ideen und Maßnahmen gesichert werden (Foto: Naturpark/Archiv).