Zuversicht trotz vieler Probleme

Bühl

Festakt für Harald Unser Bühl (cn) - Gut 500 Gäste, viele Akteure auf der Bühne und bewegende Momente: Mit einem anspruchsvollem und menschlich berührendem Programm bereitete die Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern ihrem scheidenden Geschäftsführer Harald Unser einen feierlichen Abschied (Foto: ma). » Weitersagen (cn) - Gut 500 Gäste, viele Akteure auf der Bühne und bewegende Momente: Mit einem anspruchsvollem und menschlich berührendem Programm bereitete die Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern ihrem scheidenden Geschäftsführer Harald Unser einen feierlichen Abschied (Foto: ma). » - Mehr

Rastatt

Fans stärken Kintop den Rücken Rastatt (dm) - Seine Fans stärken Erwin Kintop nach dessen zweiten Platz bei "The Voice of Germany" in sozialen Netzwerken den Rücken. Auch der 24-jährige Rastatt ist nicht enttäuscht, sondern freut sich über sein Abschneiden in der TV-Show. Ab 6. Dezember geht′s auf Tour (Foto: SAT1). » Weitersagen (dm) - Seine Fans stärken Erwin Kintop nach dessen zweiten Platz bei "The Voice of Germany" in sozialen Netzwerken den Rücken. Auch der 24-jährige Rastatt ist nicht enttäuscht, sondern freut sich über sein Abschneiden in der TV-Show. Ab 6. Dezember geht′s auf Tour (Foto: SAT1). » - Mehr

Bühlertal

Bühlotbad ist finanzierbar Bühlertal (eh) - "Au s heutiger Sicht, und wenn alles so eintritt wie dargestellt, heißt die richtige Entscheidung zum Bühlot-Bad: Ja!". Mit diesem Statement verbreitete Kämmerin Bettina Kist Zuversicht bei der Bürgerversammlung zur Generalsanierung des Bühlotbads (Foto: Margull). » Weitersagen (eh) - "Au s heutiger Sicht, und wenn alles so eintritt wie dargestellt, heißt die richtige Entscheidung zum Bühlot-Bad: Ja!". Mit diesem Statement verbreitete Kämmerin Bettina Kist Zuversicht bei der Bürgerversammlung zur Generalsanierung des Bühlotbads (Foto: Margull). » - Mehr

Bühl

Nach dem Abi in den Krieg Bühl (gmo) - 14. Februar 1939: Das Abitur war geschafft. Acht junge Männer und zwei junge Frauen zogen umher und feierten. Einer von ihnen war Karlheinz Honnef. Er musste später zum Reichsarbeitsdienst und wurde Bausoldat. 1943 starb er, als in Bühl britische Bomben fielen (Foto: stgi). » Weitersagen (gmo) - 14. Februar 1939: Das Abitur war geschafft. Acht junge Männer und zwei junge Frauen zogen umher und feierten. Einer von ihnen war Karlheinz Honnef. Er musste später zum Reichsarbeitsdienst und wurde Bausoldat. 1943 starb er, als in Bühl britische Bomben fielen (Foto: stgi). » - Mehr