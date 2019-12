Mehr Besucher auf dem Kaltenbronn

Karlsruhe



Aufgefahren wegen Müdigkeit Karlsruhe (red) - In der Nacht auf Mittwoch ist es auf der A5 in Höhe Malsch zu einem Auffahrunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden gekommen. Wie der Unfallverursacher angab, sei er wegen Müdigkeit auf einen Sattelzug aufgefahren. Verletzt wurde niemand (Symbolfoto: dpa).