eWayBW soll Anfang 2021 in Betrieb gehen

Berlin

Berlin

2020 ändert sich einiges Berlin (dpa) - Mehr Rente, günstigere Bahnfahrten: Die Bundesregierung hat für das kommende Jahr viele Änderungen auf den Weg gebracht. Was sich für die Menschen in Deutschland 2020 ändert steht heute in einem Überblick im Badischen Tagblatt (Foto: Assanimoghaddam/dpa).

Rastatt

Rastatt

Sorge um Sporthalle Rastatt (ema) - Das Malheur mit dem undichten Dach der Sporthalle in Niederbühl hält an. Jetzt wurde sogar eine Handball-Landesligapartie wegen Pfützen nicht angepfiffen. Sorge besteht auch, wenn die Bahngleise bis auf zehn Meter ans Gebäude verlegt werden (Foto: ema).

Baden-Baden

Baden-Baden

Freie Fahrt in Steinbach Baden-Baden (cn) - Der erste Bauabschnitt ist beendet: Die Yburgstraße in Steinbach ist am Montag für den Verkehr freigegeben worden. Voraussichtlich um Ostern 2020 beginnt dann der zweite Bauabschnitt, der wieder eine Vollsperrung nötig macht (Foto: Nickweiler).

Konstanz

Konstanz

Doch Feuerwerk bei Seenachtfest Konstanz (lsw) - Nachdem sich eine Mehrheit Umweltbedenken zum Trotz für ein Feuerwerk beim Konstanzer Seenachtfest ausgesprochen hat, wird es 2020 noch mal eines geben. Wie es danach weitergeht, ist laut einem Sprecher der Stadt ungewiss (Foto: dpa/Archiv).