Vier Bands wollen es rockig krachen lassen

Rastatt



Vielversprechender Contest-Auftakt Rastatt (sb) - Der Musik-Contest auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt geht in die fünfte Runde. An den ersten drei Freitagabenden präsentieren sich jeweils drei Bands. Die besten von ihnen sind beim Finale am Freitag, 20. Dezember, erneut auf der Bühne zu hören (Foto: Friedrich). » Weitersagen (sb) - Der Musik-Contest auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt geht in die fünfte Runde. An den ersten drei Freitagabenden präsentieren sich jeweils drei Bands. Die besten von ihnen sind beim Finale am Freitag, 20. Dezember, erneut auf der Bühne zu hören (Foto: Friedrich). » - Mehr