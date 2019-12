Der Geschmack des Sommers auf der Zunge

Baden-Baden

Baden-Baden (co) - Jakob Albermann trainiert seit Monaten für die Olympiade der Köche, die im Februar in Stuttgart stattfindet. Der 23-jährige Nachwuchskoch ist Chef de Partie im Brenners Parkhotel und Teil der deutschen Jugend-Nationalmannschaft der Köche (Foto: Hecker-Stock).

Stuttgart

Stuttgart (red) - Getümmel vor dem Küchenfenster: Wenn es kälter wird, finden sich Amsel, Meise oder Sperling in heimischen Gärten ein, um nach Futter zu suchen. Doch in der kargen Winterlandschaft ist Nahrung rar. Wie Sie Vögeln helfen können, erfahren Sie hier (Foto: dpa).