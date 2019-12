'Transformation nicht aufzuhalten'

Rastatt

Zukunftsprogramm für den Landkreis Rastatt (dm) - Die Landkreisverwaltung hat mit der Erarbeitung der Grundlagen für das von Landrat Toni Huber angekündigte "Zukunftsprogramm 2030" begonnen. An dem Projekt zur Weiterentwicklung des Landkreises wird im kommenden Jahr die Öffentlichkeit beteiligt (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Die Landkreisverwaltung hat mit der Erarbeitung der Grundlagen für das von Landrat Toni Huber angekündigte "Zukunftsprogramm 2030" begonnen. An dem Projekt zur Weiterentwicklung des Landkreises wird im kommenden Jahr die Öffentlichkeit beteiligt (Foto: av). » - Mehr

Gaggenau

Zuversicht im Benzwerk Gaggenau (tom) - Die kalte Dusche kam nach dem Sommer. Der Umsatzeinbruch bei Daimler Trucks betrifft natürlich auch das Benzwerk Gaggenau. Aber, so versichert Standortleiter Thomas Twork: Die Lage sei längst nicht so schlecht wie während der Krise 2009 (Foto: Mandic/Archiv). » Weitersagen (tom) - Die kalte Dusche kam nach dem Sommer. Der Umsatzeinbruch bei Daimler Trucks betrifft natürlich auch das Benzwerk Gaggenau. Aber, so versichert Standortleiter Thomas Twork: Die Lage sei längst nicht so schlecht wie während der Krise 2009 (Foto: Mandic/Archiv). » - Mehr

Stuttgart

Protest in der Autoindustrie Stuttgart (lsw) - Beschäftigte aus der Auto- und Zulieferindustrie haben am Freitag in Stuttgart gegen die Sparpläne ihrer Arbeitgeber protestiert. Zu der Kundgebung in der Innenstadt hatte die IG Metall aufgerufen. Die Gewerkschaft sprach von rund 15.000 Teilnehmern (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Beschäftigte aus der Auto- und Zulieferindustrie haben am Freitag in Stuttgart gegen die Sparpläne ihrer Arbeitgeber protestiert. Zu der Kundgebung in der Innenstadt hatte die IG Metall aufgerufen. Die Gewerkschaft sprach von rund 15.000 Teilnehmern (Foto: dpa). » - Mehr

Bielefeld

Traumergebnisse für Spitzenduo Bielefeld (tt) - Noch nie waren sich die Grünen bei der Wahl ihrer Parteispitze so einig wie jetzt in Bielefeld. Das Duo Annalena Baerbock/Robert Habeck stand erstmals zur Wiederwahl - und wurde mit einem Ergebnis bestätigt, das es bei den Grünen so noch nie gegeben hat (Foto: dpa). » Weitersagen (tt) - Noch nie waren sich die Grünen bei der Wahl ihrer Parteispitze so einig wie jetzt in Bielefeld. Das Duo Annalena Baerbock/Robert Habeck stand erstmals zur Wiederwahl - und wurde mit einem Ergebnis bestätigt, das es bei den Grünen so noch nie gegeben hat (Foto: dpa). » - Mehr