Obertsrot feiert für die Lebenshilfe

(red) - Der VFB Gaggenau möchte ungeschlagen in die Winterpause gehen. Die Voraussetzung hierfür: Mindestens einen Punkt muss der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord am Sonntag beim SV Germania Bietigheim ergattern, Ziel ist jedoch ein Sieg (Foto: fuv). » - Mehr

Bühl