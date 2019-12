Wichtige Weichenstellung vor dem Silberjubiläum

1995 wurde die Hausbrauerei gegründet. In der schnelllebigen Gastronomie gehört sie mittlerweile zu den wenigen Traditionshäusern in Gaggenau. Seit 2015 bildeten die Brüder Christoph und Michael Werner die Gesellschafter; Michael war Geschäftsführer. Michael ist nun auf eigenen Wunsch ausgeschieden. "Ich werde weiter gerne unterstützen", betont er im BT-Gespräch. Doch sein Hauptberuf bei der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft nehme ihn zu stark in Anspruch. Da sei es eine gute "Weichenstellung", dass Patrick Raum, Stiefsohn von Christoph Werner, am Einstieg in den Familienbetrieb interessiert war. Seit zwei Jahren bereits wirkt er hier als Restaurantleiter; seit 1. Dezember ist er nun Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer. Nach seiner Ausbildung zum Koch auf Schloss Eberstein von 2011 bis 2014 arbeitete er bei Aramark. Dies ist ein Großcaterer, der unter anderem bei der Heel GmbH in Baden-Baden die Betriebsgastronomie betreibt. "Ich habe schon dreimal auf der Berlinale gekocht", erinnert sich Raum gerne an die Arbeit mit Bernd Werner von Schloss Eberstein.

Wurde im vergangenen Jahr in die Wärmegewinnung investiert, richtet Patrick Raum auch den Blick auf gastronomische Inhalte und auf jüngere Zielgruppen. So werde das neue Angebot an Burger-Gerichten gut angenommen - "und dies auch von unseren langjährigen Stammgästen", freut er sich.

Investitionen in die hauseigene Brauanlage sollen zu einer gleichbleibend hohen Bierqualität beitragen. Den Aspekt der Regionalität stärke er durch den Bezug des Fleisches von der Metzgerei Glasstetter aus Malsch-Völkersbach. Von dort sollen auch die Würste für die Biergarten-Saison kommen.

Ein Gastwirt muss im Lokal präsent sein - diese goldene Regel will auch Patrick Raum befolgen: "Man sieht mich überall - außer beim Bierbrauen, das macht weiterhin Christoph."

Nicht zuletzt freue er sich, dass er weiter auf das Personal vertrauen könne. Der Senior im Hause, "Chausen" Werner, gehört ebenso dazu wie Oma Ute Werner - sie sorgt für die Dekoration und sammelt die Schlehen für den Likör - und Gisela Kummer als festangestellte Mitarbeiterin.