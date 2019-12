Am Abend sind Drehkreuze offen Gaggenau (red/uj) - Das Angebot im Thermal- und Mineralbad Rotherma mit Saunapark und Gesundheitsbereich ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen. "Immer entsprechend dem, was unsere Besucher sich wünschten", erklärt Geschäftsführer Wolfram Zahnen, der sich kaum an Zeiten erinnern kann, in denen nicht ein Projekt geplant wurde oder eine Baustelle war.



Aktuell beobachtet er stolz, wie das neue Thermal- und Bewegungsbecken Form annimmt. Einzel- und Gruppentherapie sowie die Kurse der Rheumaliga sollen hier künftig abgehalten werden. Ab 19 Uhr steht das Becken dann allen Rotherma-Gästen zur Verfügung. "Das wird ein besonderer Ort der Entspannung", verrät Zahnen, dass vor allem auch das Ambiente zum Wohlfühlen beitragen wird. Lichtspiele im Raum wie auch unter Wasser sind nur ein Element von vielen, die den Besuchern entspannende Stunden garantieren sollen. Das multifunktionale Becken beinhaltet Bodensprudler, Wasserkanone, Unterwassersitzbank und Massagedüsen. Vor allem bei Tageslicht bietet die Vollverglasung zur Liegewiese und zum Kurpark hin einen weiten Blick in die Natur und erweitert damit laut Stadt das "Urlaubsfeeling". Entstanden ist das neue Becken mit 1,35 Meter Wassertiefe am Platz des bisherigen rund 80 Quadratmeter großen Beton-Außenbeckens, das abgebrochen wurde. Dazu wurde das bisherige Rotherma um einen Anbau von etwa 250 Quadratmeter ergänzt, der mit dem übrigen Badebereich verknüpft wurde. Die Wasserfläche beträgt etwa 100 Quadratmeter. Während der Kurszeiten haben nur die Gäste Zutritt, die sich eingebucht haben. "Maximal 20 Personen", sagte Zahnen bei einer Baustellenbesichtigung im Mai, sollen sich in dem Becken bei der Therapie gleichzeitig aufhalten dürfen. "Mit dem Transponder sind die Zutritte leicht zu regeln", erklärt der Geschäftsführer. Am Abend sind die Drehkreuze offen. Zudem gibt es barrierefreie Zugänge. Das bisherige rund 80 Quadratmeter große Außenbecken wird zu einem weiteren witterungsunabhängigen Therapiebereich mit einer Gesamtwasserfläche von etwa 100 Quadratmetern umfunktioniert. Insgesamt 2,8 Millionen Euro investiert die Kurgesellschaft in den Neu- und Ausbau. 900 000 Euro davon sind durch einen Zuschuss des Landes gedeckt. Die Sanierung des alten Außenbeckens wäre deutlich teurer gewesen, stellt Zahnen fest und verweist darauf, dass mit dem neuen Wellness- und Bewegungsbecken die Zukunft des Rotherma, in dem sehr viele Therapiekurse stattfinden, gesichert wurde. Auch Oberbürgermeister Christof Florus zeigte sich bei einer Baustellenbesichtigung überzeugt davon, dass damit die Attraktivität des Rotherma weiter gesteigert werden kann. Die Eröffnung des neuen Beckens erfolgt voraussichtlich Ende Januar.

