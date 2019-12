Heimattafeln bieten Rückblicke Forbach (rag) - Mit den Heimattafeln gelang dem Heimatverein Bermersbach eine interessante Dokumentation über den Ort, wie er sich vor noch nicht allzulanger Zeit den Einwohnern und den Besuchern zeigte. Die Mitglieder gestalteten in vielen Arbeitsstunden einen informativen Rückblick mit Fotos und Texten in das frühere Leben der Gemeinde. Eine Spende der Sparkasse Rastatt-Gernsbach von 1 000 Euro ermöglichte es, Thementafeln zu drucken. Die ersten vier davon sind im Murgtal-Museum aufgehängt und wurden Ralf Wunsch und Gitta Winkelmann von der Sparkasse vorgestellt. (rag) - Mit den Heimattafeln gelang dem Heimatverein Bermersbach eine interessante Dokumentation über den Ort, wie er sich vor noch nicht allzulanger Zeit den Einwohnern und den Besuchern zeigte. Die Mitglieder gestalteten in vielen Arbeitsstunden einen informativen Rückblick mit Fotos und Texten in das frühere Leben der Gemeinde. Eine Spende der Sparkasse Rastatt-Gernsbach von 1 000 Euro ermöglichte es, Thementafeln zu drucken. Die ersten vier davon sind im Murgtal-Museum aufgehängt und wurden Ralf Wunsch und Gitta Winkelmann von der Sparkasse vorgestellt. Bernhard Wunsch, der Vorsitzende des Vereins, erläuterte den Grund und Werdegang des Projekts. Da die Erinnerung an die Entwicklung des Dorfbilds immer mehr verblasst, galt es, bei den älteren Einwohnern die Informationen abzufragen und Fotos zu sammeln. Die 120 mal 80 Zentimeter großen Tafeln widmen sich Themen wie Handel und Gewerbe, Kirche und Gastronomie. Eine Tafel zeigt die Geschichte des Höhenhotels "Rote Lache". Auch der "Pumpernickel", ein Bermersbacher Gebäck, kommt nicht zu kurz. Auch dürfte wenig bekannt sein, dass in der Gaststätte "Badner Höhe" einmal Bier gebraut wurde. Aus dem früheren Dorfleben waren die Nonnen, die für die Kranken im Bergdorf eine Hilfe waren oder als Hebammen den Gebärenden zur Seite standen, nicht wegzudenken. Gitta Winkelmann erinnert sich, dass sie einige Zeit in einer Geschäftsstelle der Sparkasse in Bermersbach gearbeitet hat. Bernhard Wunsch und Ortsvorsteher Eberhard Barth bedankten sich für die Spende. Ohne diese sei die Herstellung der Tafeln nicht möglich gewesen. Sie hoffen auf zahlreiche Besucher. "Das Murgtal-Museum liegt uns sehr am Herzen", bekräftigte Barth. Ralf Wunsch lobte die Arbeit des Heimatvereins. Es sei wichtig, dass das Wissen um die Vergangenheit erhalten bleibe. Die Präsentation ist noch nicht vollständig. An weiteren Tafeln wird noch gearbeitet.

