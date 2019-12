Hochwasserschutz verschlingt Millionen

Die Machbarkeitsstudie des Büros Wald + Corbe (Hügelsheim), die am Montag, 16. Dezember, in der öffentlichen Sitzung des Gernsbacher Gemeinderats (ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses) vorgestellt wird, unterbreitet zwei Lösungsvorschläge. Lösungsvorschlag eins sieht die Herstellung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes im Bereich Gewässer erster Ordnung durch die Gewässeraufweitung auf dem Pfleiderer-Areal sowie Ufererhöhungen an diversen Schwachstellen vor. In Lösungsvorschlag Nummer zwei wird zusätzlich vom Neubau der Stadtbrücke ausgegangen, was zu einer deutlichen Absenkung der Wasserspiegellagen oberhalb der Stadtbrücke führt. Bis zu einem Brückenneubau kann dabei zunächst ein 100-jährlicher Hochwasserschutz mit dem Ausbau der Wasserspiegellagen aus dem Lösungsvorschlag eins hergestellt werden. Bei einem späteren Neubau der Stadtbrücke werden die Wasserspiegel reduziert, sodass die bereits hergestellten Hochwasserschutzmaßnahmen dann auch den Lastfall Klimaänderung (siehe Stichwort) berücksichtigen.

Die Studie der beratenden Ingenieure aus Hügelsheim sieht mehrere Maßnahmen vor - unter anderem an der Schlossmühle (Uferbrücke, Triebwerkkanal), an der Schlossstraße (Objektschutz), der Igelbachstraße (Schutzmauer am Gehweg), Katz'scher Garten / Bleichstraße (Mauererhöhung, Objektschutz), Pfleiderer-Areal (Gewässeraufweitung um circa zehn Meter, Ufermauer am Auslauf des Triebwerkkanals Sägmühle, Auffüllung des Geländes), Nordstadt (Einbau von Schützen am Triebwerkkanal der Firma Glatfelter, Gebäude- und Dammerhöhungen, Schutz der Kläranlage). Die Bruttokosten der Mindestmaßnahmen aus Lösungsvorschlag eins betragen inklusive der Baunebenkosten (25 Prozent) rund 8,4 Millionen Euro; mit Berücksichtigung des Brückenneubaus (Lösungsvorschlag zwei) liegen die Bruttokosten bei 15,1 Millionen Euro.

Die Planer von Wald + Corbe stellen die Ergebnisse ihrer Machbarkeitsstudie am Montag im Gemeinderat vor. Das Gremium soll dann mit einem entsprechenden Beschluss die Voraussetzungen schaffen, um die weiteren Schritte zur Herstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die Stadt Gernsbach im Bereich des Gewässers erster Ordnung machen zu können.

In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres 2019 beschäftigen sich die Kommunalpolitiker zudem mit der Beteiligung am Projekt "Stolpersteine" zum Gedenken an die Opfer des NS-Regimes, einem Sachstandsbericht zum Thema Flüchtlinge, der Kalkulation der Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt, der Erhöhung der Kurtaxe von einem Euro auf 1,50 Euro, dem Umbau der Von-Drais-Schule (Kosten: 1,8 Millionen Euro), dem Ausbau der Alten Dorfstraße in Staufenberg, der Erweiterung des Kindergartens Fliegenpilz (Arbeitsvergaben) und mit dem Nutzungs- und Kulturplan des Forstbetriebs. Bürgerfragestunde, die Annahme von Spenden, Bekanntgaben und Anfragen runden die Sitzung ab.