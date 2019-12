Toter Reporter und viele Fragen

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat, der Chef des mächtigen Sportausschusses, der Ex-Vorsitzende des VFB Gaggenau als Krimiautor? Da darf man wohl Polit-Interna aus der kleinen Großen Kreisstadt erwarten? Damit nicht genug. Denn es geht um einen Mord in diesem Krimi, um den Mord an dem Lokalreporter Franck Bartuschke.

"Nein, nein! Alle Akteure sind frei erfunden und haben keinen Bezug zu realen Personen im Murgtal", versichert Pfrommer und beseitigt damit das Stirnrunzeln der regionalen Medienvertreter beim Pressegespräch. Schließlich tauchen auch die lokalen Printmedien nicht namentlich auf, sondern Bartuschke ist - oder vielmehr war - als Reporter des fiktiven "Murgtäler Boten" auf einer heißen Recherche-Spur. Am Parkplatz Mayersbild zwischen Michelbach und Freiolsheim wird er allerdings eines Morgens gefunden: Ein tödlicher Schuss bedeutete für den freien Journalisten den endgültigen Redaktionsschluss.

Mayersbild, Gaggenauer Innenstadt, Akteure aus Gaggenau, Gernsbach, dem Murgtal: Inspirieren lassen von seiner Heimat hat sich Pfrommer durchaus. "Heimatkrimis sind in", weiß er, "aber "es muss ja nicht Rosenheim sein". Diese Marktlücke im Raum Gaggenau-Gernsbach will er nun schließen.

Der Daimler-Rentner wird zum Buchautor



Gelesen hat der heute 64-Jährige schon immer gerne, und als junger Mensch hätte er sich vorstellen können, Journalist zu werden. Letztlich aber wurde er Diplom-Betriebswirt und verbrachte sein Berufsleben im Benz in Gaggenau und bei Daimler in Wörth. Als er 2015 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ging, war sie da, die erhoffte Muße für das Krimischreiben. Die Ideen mündeten in sein Buch. Mitte 2016 konnten Familienmitglieder und Freunde sich ein erstes Urteil bilden. "Nicht schlecht, aber zu kompliziert", war der Tenor. Also wurde die Story so gestrafft und überarbeitet, dass der Badische Verlag in Karlsruhe bereit war, das Buch zu lektorieren.

Nun wird es in den nächsten Tagen im örtlichen Buchhandel sein. Der Termin vor Weihnachten ist sicher nicht verkehrt, freut sich Pfrommer, aber wichtiger sei ihm das gewesen: "Ich wollte es nicht vor irgendwelchen Wahlterminen veröffentlichen."

Und welche Rolle spielt nun der Kirchturm? "Keine", sagt Pfrommer, "das war die Idee des Verlags." Der Kirchturm, die mutmaßliche Flusslandschaft, sie stünden letztlich für das Murgtal in seiner Gesamtheit.