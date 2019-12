Hoher Schaden für Murgtalbahn-Nutzer

Forbach

Einbruch der besonderen Art Forbach (red) - Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls in Forbach. Dort wurde in die S-Bahn-Wagenhalle eingebrochen. Die Täter klauten aus drei S-Bahnen die Kassen. Sie hinterließen Tausende Euro Schaden. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: tom). »

Rastatt

In Garage eingebrochen Rastatt (red) - Unbekannte sind am Donnerstagmorgen im Rastatter Stadtteil Wintersdorf in eine Garage eingebrochen. Daraus entwendeten sie ein Mountainbike, das aber auf einer Wiese hinter dem Anwesen wieder aufgefunden wurde - offenbar waren die Täter gestört worden (Symbolfoto: av). »

Baden-Baden

Einbruch in Modegeschäft Baden-Baden (red) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehrere Kleidungsstücke eines Modegeschäfts in der Gernsbacher Straße geklaut. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro (Symbolfoto: dpa). »

Bühl

Polizei sucht Einbrecher Bühl (urs) - Die Anzahl der Haus- und Wohnungseinbrüche in Bühl hat sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Besonders betroffen ist Kappelwindeck. Wie sehr die dortigen Bewohner verunsichert sind, zeigte die Resonanz auf eine Infoveranstaltung der Polizei (Foto: urs). »