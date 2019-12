Wichtige Unterstützung für ältere Bürger

Muggensturm

Seniorenrat in Muggensturm Muggensturm (ser) - In Muggensturm gibt es künftig einen Rat für Senioren und Menschen mit Einschränkungen . Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag die Gründung eines solchen Gremiums einhellig beschlossen, in dem sich 15 Bürger engagieren wollen (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - In Muggensturm gibt es künftig einen Rat für Senioren und Menschen mit Einschränkungen . Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag die Gründung eines solchen Gremiums einhellig beschlossen, in dem sich 15 Bürger engagieren wollen (Foto: ser). » - Mehr

Bühl

Erste Bühler Kinderkonferenz Bühl (urs) - Nachdem es in Bühl bereits eine Jugendkonferenz und einen Seniorenrat gibt, kamen nun auch die kleinen großen Persönlichkeiten der Zwetschgenstadt zu Wort - die Kinder. Am Samstag fand die erste Bühler Kinderkonferenz statt - mit überragendem Erfolg (Foto: Klöpfer). » Weitersagen (urs) - Nachdem es in Bühl bereits eine Jugendkonferenz und einen Seniorenrat gibt, kamen nun auch die kleinen großen Persönlichkeiten der Zwetschgenstadt zu Wort - die Kinder. Am Samstag fand die erste Bühler Kinderkonferenz statt - mit überragendem Erfolg (Foto: Klöpfer). » - Mehr

Bühl

Seniorenrat vor dem Start Bühl (jo) - Der Bühler Seniorenrat formiert sich. 21 Bürgerinnen und Bürger der Altersgruppe 60+ werden das Ehrenamt für zunächst zwei Jahre ausüben. Am 26. November steht die konstituierende Sitzung mit der Wahl eines Sprechers und Billigung einer Geschäftsordnung an (Foto: mig). » Weitersagen (jo) - Der Bühler Seniorenrat formiert sich. 21 Bürgerinnen und Bürger der Altersgruppe 60+ werden das Ehrenamt für zunächst zwei Jahre ausüben. Am 26. November steht die konstituierende Sitzung mit der Wahl eines Sprechers und Billigung einer Geschäftsordnung an (Foto: mig). » - Mehr