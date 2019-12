Grundlagen für beste berufliche Aussichten

Dabei bietet diese kaufmännische Schule mit ihrem differenzierten Bildungsangebot im Bereich der Wirtschaftsoberschule, der Berufskollegs, der Berufsfachschule Wirtschaft und der kaufmännischen Berufsschule viel, um diese Ziele (in Voll- und auch Teilzeit) zu erreichen.

Am Freitag hatte die HLA ihre Schultüren weit geöffnet, um Besonderheiten und Angebote zu präsentieren. Wer am Kennenlernen interessiert war, erlebte schon im Foyer vorweihnachtliche, fast familiäre Atmosphäre mit Schülerinnen und Schülern, die gut gelaunt Gebackenes anboten, Kaffee und Glühwein ausschenkten. Auch die Schülerfirma "Schul-Marktstand", im Normalfall auf dem Gernsbacher Wochen- und dem Weihnachtsmarkt vertreten, bot ihre Waren an. Naturbelassenes Quellsalz aus Portugal, Kaffee von einer mexikanischen Finca sowie bunte Pfefferkörner stießen auf großes Interesse. Dominik Israel sorgte mit Gitarre und guter Stimme und für die musikalische Atmosphäre.

"Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich bei der Vorbereitung viel Mühe gegeben", betonten sowohl Schulleiter Christian Bruder als auch Fachabteilungsleiter Stefan Fettig. Und immer wieder boten sich Schülerinnen und Schüler an, als "Schulguides" durch die Unterrichtsräume zu führen. Wer das Glück hatte, einen solchen Rundgang mit Hannah Glasstetter, Sarah Fritz und Elian Karnasch mitmachen zu können, erfuhr Überraschendes über Schulprojekte, die Besonderheiten und Unterschiede zwischen Discounter und Supermarkt, konnte Häppchen kosten, vergleichen und bewerten. Er staunte, welche Gedanken sich die HLA-ler machen, wenn es darum geht, scheinbar nutzlose Stoffe durch "Upcycling" in nützliche, schicke und neuwertige Produkte zu verwandeln.

Die Schüler machen sich Gedanken zu Themen künstlicher Intelligenz, Technikeinsatz im menschlichen Körper, vergleichen erneuerbarer Energien, planen eine Website zum Thema Müllverwertung. Sie denken über das "Büro der Zukunft" und über die CO 2 -Bilanz nach und hinterfragten Konsum-, Bewegungs- und Essverhalten. Sie präsentierten in einer Spendenaktion gut gefüllte Geschenkkisten für Kindergärten, Altenheime und Tierheime.

Bei sich selbst angekommen, machten sie auf die Suchtgefahren durch Handys aufmerksam und entwickelten einen "Spick Stop", der Abschreiben vom Tischnachbarn während Klassenarbeiten praktisch unmöglich macht. Auch war es bewundernswert, in einem Unterrichtsraum Valentina Heinz zu erleben, die stolz darauf ist, dass alle Schülerinnen und Schüler schon vor eventuellen Fahrschulprüfungen unter dem Motto Baden-Württembergs "Löwen retten Leben" Reanimation bei plötzlichem Herzstillstand erlernen.

Natürlich stand am Freitag auch Fachliches auf dem Programm. Unterstützt durch Vertreter mehrere Partnerfirmen lernten junge Frauen und Männer, die eigene Reserviertheit zu verlassen, um Verkaufsgespräche mit potenziellen Kunden zu führen. Sie simulierten einen Verkauf, stellten Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen aus. Sie schrieben Aufträge, berechneten die Mehrwertsteuer und schienen Spaß am künftigen Beruf im Einzelhandel zu haben.

Ebenfalls viel Spaß war in einem filmischen Rückblick zu sehen, den auch in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs 2 und der Wirtschaftsoberschule während einer Studienfahrt in New York hatten. Unter dem Thema "Nachhaltigkeit schulischer Bildung" ernteten sie viel Aufmerksamkeit.