Schwungvoller "Aufstand der Gladiolen"

Rheinau



Kontrollen am Grenzübergang Rheinau (red) - Eine gemeinsame Kontrollstelle der Polizei Baden-Baden und Bühl am Grenzübergang Freistett hatte am Montagmittag für mehrere Autofahrer unangenehme Konsequenzen. Rund 30 Fahrzeuge wurden zwischen 11 Uhr und 14 Uhr kontrolliert (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine gemeinsame Kontrollstelle der Polizei Baden-Baden und Bühl am Grenzübergang Freistett hatte am Montagmittag für mehrere Autofahrer unangenehme Konsequenzen. Rund 30 Fahrzeuge wurden zwischen 11 Uhr und 14 Uhr kontrolliert (Symbolfoto: dpa). » - Mehr