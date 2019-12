Adventlich trotz Regen und Wind

Bühl



Klingender Advent in der Reblandhalle Bühl (cid) - Unter dem Motto "Klingender Advent" lud der MGV Sängerbund erstmals in der Vorweihnachtszeit zu einem Sonntag mit Gesang und Musik, stimmungsvollem Ambiente und bereichernder Geselligkeit in die adventlich geschmückte Reblandhalle ein (Foto: cid). » Weitersagen (cid) - Unter dem Motto "Klingender Advent" lud der MGV Sängerbund erstmals in der Vorweihnachtszeit zu einem Sonntag mit Gesang und Musik, stimmungsvollem Ambiente und bereichernder Geselligkeit in die adventlich geschmückte Reblandhalle ein (Foto: cid). » - Mehr