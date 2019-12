Heike Kast und Thomas Mungenast treffsicher

Bühl

Besuchermassen auf Bauernmarkt Bühl (urs) - Wahre Besuchermassen waren am Samstag auf dem Bühler Bauernmarkt anzutreffen. Dort wurde an zahlreichen Ständen eine immense Vielfalt regionaler und saisonaler Produkte präsentiert. Aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Mobilität waren Themen (Foto: urs).

Sasbachwalden

Neue Weinkönigin in Sasbachwalden Sasbachwalden (sp) - Der "Alde Gott" bekommt mit Alina Bohnert eine neue Weinkönigin. Die 18-jährige "Saschwallerin" aus dem Büchelbach wird nach ihrer Krönung beim Erntedank- und Weinfest am 5. Oktober die 24. Weinkönigin in der Geschichte der Winzergenossenschaft.

Bühl

Festbilanz fällt positiv aus Bühl (gero) - Ganz auf der Sonnenseite stand die 72. Auflage des Bühler Zwetschgenfests dann doch nicht. Vor allem am Samstag- und Sonntagabend verhagelte der Regen die Stimmung und die Umsatzerwartungen. Dafür war der Umzug am Umzug erfrischend kreativ (Foto: Margull).

Bühl

Zwei Hoheiten als wilde Mäuse Bühl (gero) - Sie zählen vielleicht zu den furchtlosesten Hoheiten, die jemals die Stadt repräsentierten: Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel und Weinkönigin Alisa Burkart. Ihre Gefühle dürften Achterbahn gefahren sein, als sie gestern in das Fahrgeschäft "Wilde Maus" stiegen (Foto: Margull).